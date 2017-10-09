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СНГ 09.10.2017 14:32

Путин и Медведев отмечают роль ТРК "Мир" в развитии гуманитарных, культурных и деловых связей странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телерадиокомпании "Мир" с юбилеем и отметил, что им удается создавать объективную информационную картину событий.

"Поздравляю вас с 25-летием Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Основанная в 1992 году государствами - участниками СНГ, ваша компания заняла уникальную нишу в сфере массовых коммуникаций. Она создаёт объективную и познавательную информационную картину событий на евразийском пространстве", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент отметил, что телерадиокомпания знакомит граждан СНГ с жизнью и историей наших стран, а также содействует развитию гуманитарных, культурных и деловых связей, упрочению добрососедских и дружественных отношений.

"Важно, что слаженная, эффективная работа вашего творческого коллектива находит признание у зрителей. Миллионы людей по всему миру с неизменным интересом смотрят ваши передачи, слушают радиоэфиры, пользуются интернет-порталом", - говорится в телеграмме.

В.Путин выразил уверенность, что в основе такой популярности и востребованности радиокомпании профессионализм её сотрудников, создающих качественный контент, их ответственность, твёрдое следование высоким принципам журналистской этики.

В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что благодаря "Миру" сотни миллионов людей из стран СНГ продолжают следить за новостями друг друга, поддерживают культурную и историческую связь и сохраняют живое общение.

В поздравительной телеграмме Д.Медведева отмечается, что сила телерадиокомпании в том, что она доступна и понятна каждому. Кроме того, "Мир" помогает людям, которые оказались в трудной ситуации.

"Благодаря вам родные и близкие находят друг друга, в каком бы государстве СНГ они ни жили. Больные дети получают лекарства и необходимое лечение", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

"Юбилей - это прекрасный повод для начала новых проектов. Уверен, что именно так и будет, ведь у вас работают настоящие профессионалы, которые делают свою работу с большой любовью", - отметил премьер-министр.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРК"МИР", ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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