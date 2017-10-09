Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив телерадиокомпании "Мир" с юбилеем и отметил, что им удается создавать объективную информационную картину событий.
"Поздравляю вас с 25-летием Межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Основанная в 1992 году государствами - участниками СНГ, ваша компания заняла уникальную нишу в сфере массовых коммуникаций. Она создаёт объективную и познавательную информационную картину событий на евразийском пространстве", - говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
Президент отметил, что телерадиокомпания знакомит граждан СНГ с жизнью и историей наших стран, а также содействует развитию гуманитарных, культурных и деловых связей, упрочению добрососедских и дружественных отношений.
"Важно, что слаженная, эффективная работа вашего творческого коллектива находит признание у зрителей. Миллионы людей по всему миру с неизменным интересом смотрят ваши передачи, слушают радиоэфиры, пользуются интернет-порталом", - говорится в телеграмме.
В.Путин выразил уверенность, что в основе такой популярности и востребованности радиокомпании профессионализм её сотрудников, создающих качественный контент, их ответственность, твёрдое следование высоким принципам журналистской этики.
В свою очередь премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что благодаря "Миру" сотни миллионов людей из стран СНГ продолжают следить за новостями друг друга, поддерживают культурную и историческую связь и сохраняют живое общение.
В поздравительной телеграмме Д.Медведева отмечается, что сила телерадиокомпании в том, что она доступна и понятна каждому. Кроме того, "Мир" помогает людям, которые оказались в трудной ситуации.
"Благодаря вам родные и близкие находят друг друга, в каком бы государстве СНГ они ни жили. Больные дети получают лекарства и необходимое лечение", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте правительства.
"Юбилей - это прекрасный повод для начала новых проектов. Уверен, что именно так и будет, ведь у вас работают настоящие профессионалы, которые делают свою работу с большой любовью", - отметил премьер-министр.
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