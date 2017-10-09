Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев увеличились до $42 млрд - Алиев

Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличились на $4,5 млрд – до $42 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.
"За 9 месяцев текущего года валютные резервы страны выросли на $4,5 млрд и достигли уровня $42 млрд", - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре.
По его словам, за отчетный период ненефтяной ВВП Азербайджана увеличился на 2,5%.
"Ненефтяная промышленность в январе-сентябре увеличилась на 3,1%, рост АПК составил 2,8%, внешнеторговый оборот вырос на 7%", - добавил президент.
А.Азизов
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