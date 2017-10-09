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Макроэкономика 09.10.2017 13:16

Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев увеличились до $42 млрд - Алиев

Валютные резервы Азербайджана за 9 месяцев 2017 года увеличились на $4,5 млрд – до $42 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"За 9 месяцев текущего года валютные резервы страны выросли на $4,5 млрд и достигли уровня $42 млрд", - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре.

По его словам, за отчетный период ненефтяной ВВП Азербайджана увеличился на 2,5%.

"Ненефтяная промышленность в январе-сентябре увеличилась на 3,1%, рост АПК составил 2,8%, внешнеторговый оборот вырос на 7%", - добавил президент.

А.Азизов

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Тэги: РЕЗЕРВЫ, ВАЛЮТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]