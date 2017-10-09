Атамбаев отменил поездку в Сочи на встречи СНГ и ЕАЭС, чтобы лично проконтролировать безопасность в Киргизии накануне выборов

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил запланированный на 10-11 октября рабочий визит в Сочи, где он должен был принять участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего евразийского экономического совета, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента в понедельник.
А.Атамбаев отменил визит, чтобы лично контролировать обеспечение безопасности в Киргизии накануне выборов главы государства, подчеркнули в пресс-службе.
"Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране", - пояснили в пресс-службе.
Собеседник агентства добавил, что по поручению президента делегацию Киргизии в заседаниях Совета глав государств-участников СНГ и Высшего евразийского экономического совета в Сочи возглавит премьер-министр Сапар Исаков.
На минувшей неделе А.Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытках навязать Киргизии "своего" кандидата в президенты.
"Я понимаю, почему так хочет нам навязать именно таких руководителей казахская власть, они любят Бакиева (экс-президент Киргизии - ИФ), я до сих пор слышу от официальных лиц Казахстана, что Бакиевы правильно делали, расстреливая людей (во время столкновений власти и оппозиции 7 апреля 2010 года - ИФ)", - заявил А. Атамбаев в минувшую субботу на церемонии вручения государственных наград.
Президент Киргизии сказал, что поддерживает мнение своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева о необходимости участия в политике молодых людей. "Но кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?" - отметил А. Атамбаев.
"Не надо нас учить, мы нашли свой путь, (...) каждый народ должен выбирать своего правителя, и он заслуживает того, кого выберет", - подчеркнул президент Киргизии. о
Прозвучавшее в субботу заявление А.Атамбаева было его первой публичной реакцией на прошедшую в конце сентября встречу президента Казахстана Н.Назарбаева с оппозиционным кандидатом на пост президента Киргизии, лидером оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт", экс-премьером Омурбеком Бабановым. Эта встреча вызвала резко негативную реакцию в Киргизии, МИД республики заявил, что расценивает эту встречу как попытку вмешательства во внутренние дела республики.
Эксперты в Киргизии называют О.Бабанова основным соперником кандидата от пропрезидентской Социал-демократической партии, бывшим главой правительства Сооронбаем Жээнбековым.
В свою очередь, МИД Казахстана заявил решительный протест в связи с высказываниями А.Атамбаева.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан в связи с высказываниями президента Кыргызской Республики А.Атамбаева от 7 октября 2017 г. в адрес руководства Республики Казахстан, распространенными в кыргызских СМИ, заявляет решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами", - говорится в распространенном в субботу заявлении МИД.
"Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами", - отмечается в заявлении.
Там подчеркивается, что "казахстанская сторона остается приверженной курсу на развитие традиционно братских отношений с кыргызским народом".
Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. На пост главы государства претендуют 12 кандидатов.
Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.
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