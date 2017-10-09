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Регион 09.10.2017 13:23

Страны-члены ГУАМ договорились создать зону свободной торговли

Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия, являющиеся членами Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), планируют сформировать в регионе зону свободной торговли.

"На этом этапе идет работа над оформлением имплементационных соглашений, связанных с созданием зоны свободной торговли, и ожидается, что до конца года можно будет завершить этот процесс", - заявил журналистам вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе , подводя итоги состоявшегося в воскресенье в Тбилиси заседания глав МИД стран-членов ГУАМ по случаю 20-летия этой международной организации.

По его словам, зона свободной торговли важна не только для развития торгово-экономических отношений, но и очень важна для дальнейшего усиления и активизации транспортного коридора.

При этом министр особо подчеркнул значение транспортного коридора, отметив, что для стран-членов ГУАМ, это важнейший приоритет. "Будет сделано все, чтобы транспортный коридор стал более эффективным и привлекательным в глобальном масштабе", - заявил М. Джанелидзе.

По его же словам, этот коридор может принести лишь добро, стабильность и развитие всему региону. "К сотрудничеству в этом мы, естественно, приглашаем все заинтересованные стороны, как с востока, так и с запада", - добавил глава грузинского МИД.

Как сообщалось, по итогам юбилейного заседания, главы МИД Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии подписали совместное коммюнике о готовности продолжить тесное сотрудничество по всем направлениям.

ГУАМ - региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. В 2017 году председательствует в организации Грузия.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГУАМ, ТОРГОВЛЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]