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Карабахский конфликт 09.10.2017 13:23

Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров по Карабаху - Алиев

Руководству Армении не удалось сорвать переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры, ей это не удалось», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

Президент подчеркнул, что позиция официального Баку по карабахскому урегулированию остается неизменной.

«Территориальная целостность не является предметом переговоров. Азербайджан не позволит создать на своей территории второе армянское государство», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]