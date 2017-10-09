Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров по Карабаху - Алиев

Руководству Армении не удалось сорвать переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры, ей это не удалось», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.
Президент подчеркнул, что позиция официального Баку по карабахскому урегулированию остается неизменной.
«Территориальная целостность не является предметом переговоров. Азербайджан не позволит создать на своей территории второе армянское государство», - отметил И.Алиев.
Р.Бабаев
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