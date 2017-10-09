Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб для создания зоны деэскалации, согласованной с РФ и Ираном

Армия Турции начала операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии с целью создать зону деэскалации - в соответствии с договоренностями, выработанными вместе с Россией и Ираном, сообщает в понедельник сайт турецкого издания "Хюрриет" со ссылкой на турецких военных.

Согласно заявлению Вооруженных сил Турции, турецкие военнослужащие накануне пересекли турецко-сирийскую границу, чтобы провести рекогносцировку.

Кроме этого, как отмечает "Хюрриет", еще одна цель операции Вооруженных сил Турции - помешать сирийским курдам создать зону, подконтрольную их формированиям, вдоль сирийской границы возле Средиземного моря.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "начале серьезной операции в Идлибе". Он отметил, что Анкара действует в сирийской провинции Идлиб на основании соглашений, достигнутых в Астане Турцией, Ираном и РФ.

5 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что представители Анкары, Москвы и Тегерана ведут активные обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где учреждена одна из четырех зон деэскалации.

Он сообщил, что "по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе будут дислоцированы турецкие силы, а с внешней стороны - российские военнослужащие".

В сентябре этого года состоялся очередной раунд переговоров в Астане, ключевым вопросом которых стало согласование границ зоны деэскалации, которая будет создана в сирийской провинции Идлиб.