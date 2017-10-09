Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

Регион 09.10.2017 15:03

Турецкие военные вошли в сирийскую провинцию Идлиб для создания зоны деэскалации, согласованной с РФ и Ираном

Армия Турции начала операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии с целью создать зону деэскалации - в соответствии с договоренностями, выработанными вместе с Россией и Ираном, сообщает в понедельник сайт турецкого издания "Хюрриет" со ссылкой на турецких военных.

Согласно заявлению Вооруженных сил Турции, турецкие военнослужащие накануне пересекли турецко-сирийскую границу, чтобы провести рекогносцировку.

Кроме этого, как отмечает "Хюрриет", еще одна цель операции Вооруженных сил Турции - помешать сирийским курдам создать зону, подконтрольную их формированиям, вдоль сирийской границы возле Средиземного моря.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о "начале серьезной операции в Идлибе". Он отметил, что Анкара действует в сирийской провинции Идлиб на основании соглашений, достигнутых в Астане Турцией, Ираном и РФ.

5 октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что представители Анкары, Москвы и Тегерана ведут активные обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где учреждена одна из четырех зон деэскалации.

Он сообщил, что "по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе будут дислоцированы турецкие силы, а с внешней стороны - российские военнослужащие".

В сентябре этого года состоялся очередной раунд переговоров в Астане, ключевым вопросом которых стало согласование границ зоны деэскалации, которая будет создана в сирийской провинции Идлиб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ОПЕРАЦИЯ


Похожие новости


Турция обеспечит безопасность в Идлибе, будет сотрудничать с Россией по этому вопросу - премьер Йылдырым Позиции Анкары и Москвы по урегулированию в сирийском Идлибе совпадают - Эрдоган Москва и Анкара намерены активизировать усилия по согласованию зоны деэскалации в Идлибе - МИД РФ Турция рассчитывает до конца года вернуть в Сирию 100 тыс. из более чем 3 млн беженцев Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации - МИД РФ Тиллерсон надеется на взаимодействие с Турцией по установлению мира на севере Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]