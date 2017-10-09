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СНГ 09.10.2017 15:17

К учению в рамках ОДКБ привлечено свыше 2,5 тыс.военнослужащих

В учении коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2017" примут участие более 2,5 тысяч человек и около 500 единиц техники, сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Общее количество личного состава, привлекаемого к практическим действиям от всех государств - членов ОДКБ - более 2500 человек, будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе 25 летательных аппаратов", - сказал В.Зайнетдинов.

Учение открылось в понедельник на полигоне "Баграмян" в Армении. В церемонии открытия принял участие генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, добавил пресс-секретарь. Учение будет проводиться с 9 по 13 октября.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил что во всех мероприятиях учений ОДКБ "Боевое братство - 2017" примет участие около 12 тысяч военнослужащих и полторы тысячи единиц техники.

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Тэги: ОДКБ, УЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]