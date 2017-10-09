В Азербайджане в 2018 году системой орошения будут охвачены еще 100 тыс. га земель – президент Алиев

В Азербайджане в 2018 году планируется дополнительно охватить системой орошения 100 тыс. га территорий, заявил президент Ильхам Алиев.

«В этом году предусмотрено орошение 150 тыс. га земель. В следующем году необходимо обеспечить мелиорацию еще 100 тыс. га территорий, что позволит обеспечить развитие сельского хозяйства», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

Он отметил, в следующем году в Азербайджане будет продолжено строительство сельских дорог, подчеркнув, что реализация проектов создания дорожной инфраструктуры "служит толчком развитию туристического сектора в регионах республики".

Касаясь развития АПК, президент сказал, что в настоящее время на более чем 400 га территорий заложены новые современные тепличные комплексы.

И.Алиев подчеркнул, что в январе-сентябре в Азербайджане создано 226 тыс. новых рабочих мест.

Президент отметил оживление строительного сектора, подчеркнув, что сегодня в Баку строятся 95 жилых зданий, на месте непригодных для жилья зданий возводятся современные жилые комплексы.

Р.Бабаев