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Регион 09.10.2017 14:02

Анкара заключит соглашение с другой страной, если Россия не согласится на совместное производство С-400 - Чавушоглу

Турция и Россия согласились "в принципе" на совместное производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, Анкара не получала от Москвы отказа в передаче технологий, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

"Официально мы не получали какого-либо отрицательного ответа по этому вопросу. Сам президент Путин сказал нам, что мы можем предпринять совместные шаги для совместного производства. Таким образом, технологии также будут совершенствоваться. И если российская сторона не рассматривает такую возможность позитивно, тогда мы заключим соглашение с другой страной", - подчеркнул министр, которого цитируют в понедельник газета "Хюрриет".

При этом М.Чавушоглу добавил, что "на данный момент соглашение касается только покупки".

Ранее помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что Россия не будет передавать Турции технологии в рамках контракта по С-400. "Об этом сейчас речи не идет, пока речь идет пока только о поставке", - сказал В.Кожин журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он подтвердил, что Турция внесла аванс за систему С-400. "Контракт вступил в действие, аванс заплачен. По конкретным срокам пока ничего не могу сказать", - добавил В.Кожин.

Как сообщалось, Москва и Анкара достигли договоренности о поставке ЗРС С-400 в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара перечислила первый взнос за эти ракетные системы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, С/400


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