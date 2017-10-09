Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД

Восемь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
Еще девять человек пострадали в результате ДТП.
В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 168 преступлений, 42 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 80 человек.
Зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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