Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД

Восемь человек погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

Еще девять человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 168 преступлений, 42 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 80 человек.

Зафиксировано 15 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев