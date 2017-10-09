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Дальнее зарубежье 09.10.2017 16:41

Китайский рынок акций вырос после длительных праздников, Гонконг завершил торги в минусе

Китайский рынок акций открыл неделю ростом после длительных праздников, фондовые индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили соответственно 0,8% и 1,3% по итогам торгов.

Тем временем, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Рынки Японии и Южной Кореи закрыты в понедельник в связи с праздниками.

Эксперты ожидали, что китайский рынок акций откроется более существенным скачком, некоторые прогнозы предусматривали рост на 5%. Народный банк Китая (НБК) 30 сентября заявил о намерении понизить нормативы резервных требований для кредитно-финансовых учреждений страны с 2018 года, и фондовый рынок КНР не смог отреагировать на это заявление, так как был закрыт всю прошлую неделю в связи с государственными праздниками.

Акции Industrial & Commercial Bank of China подорожали по итогам торгов в Шанхае на 1,7%, China Construction Bank - на 0,4%.

Смягчение требований к резервам высвободит порядка 300 млрд юаней ($45 млрд), поможет стабилизировать доходности госбумаг и стоимость банковского заимствования, отмечают аналитики Morgan Stanley.

Рост деловой активности в сфере услуг КНР резко замедлился в сентябре, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и Markit.

Значение индекса менеджеров закупок (PMI) уменьшилось в прошлом месяце до 50,6 пункта - минимума за 21 месяц, по сравнению с 52,7 пункта в августе.

Гонконгский рынок акций опустился в понедельник вслед за котировками акций девелоперов. Бумаги China Vanke подешевели на 2,3%, China Evergrande - на 3,5%.

Некоторый спад в Гонконге был ожидаемым, поскольку китайский рынок акций открылся, и часть денежных средств возвращается в Шанхай и Шэньчжэнь из Гонконга, отмечает аналитик UOB Group Иван Ип.

Австралийский рынок вырос в понедельник вслед за котировками акций банков.

Стоимость бумаг Australia & New Zealand Banking Group повысилась на 0,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%.

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Тэги: АЗИЯ, АКЦИИ, ТОРГИ


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