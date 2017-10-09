НФПП готов кредитовать стартапы на Абшероне

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Абшеронском районе, отмечается в объявлении фонда.
В частности, НФПП считает целесообразным кредитование стартап проектов, а также проектов по созданию «зеленых» маркетов и по развитию оливковых и миндальных хозяйств.
"Предприниматели, действующие в Абшеронском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях. Также они могут получить в фонде соответствующие консультации. При этом на основе пожеланий предпринимателей, НФПП может выделить кредит в размере до 100% стоимости проекта", - отмечается в объявлении.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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