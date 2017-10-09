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Дальнее зарубежье 09.10.2017 17:00

Размещение многонациональных батальонов в Румынии является частью стратегии по сдерживанию России - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что многонациональные батальоны НАТО, дислоцированные в Румынии, представляют собой часть мер альянса по сдерживанию РФ.

"Я считаю, что важно осознавать: многонациональные батальоны в Румынии - это часть нашего ответа все более напористой России, которая нарастила свое военное присутствие в черноморском регионе, особенно в Крыму", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

По словам генсека, НАТО также "нарастила свое присутствие в Черном море, где проводит больше военно-морских учений, а также увеличила там количество кораблей".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, СДЕРЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]