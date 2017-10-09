Размещение многонациональных батальонов в Румынии является частью стратегии по сдерживанию России - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что многонациональные батальоны НАТО, дислоцированные в Румынии, представляют собой часть мер альянса по сдерживанию РФ.
"Я считаю, что важно осознавать: многонациональные батальоны в Румынии - это часть нашего ответа все более напористой России, которая нарастила свое военное присутствие в черноморском регионе, особенно в Крыму", - сказал Й.Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
По словам генсека, НАТО также "нарастила свое присутствие в Черном море, где проводит больше военно-морских учений, а также увеличила там количество кораблей".
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