Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной

Ольга Гришина: Такого высокого уровня организации работы с электронным нотариатом как в Азербайджане, мы не встречали ни в одном государстве

Нотариат возник как институт гражданского права, обеспечивающий бесспорность имущественных прав всех участников гражданского оборота. В наши дни нотариальное дело достигло большого прогресса, и человек, пришедший за помощью к нотариусу, может получить квалифицированную юридическую помощь.

Несмотря на сжатый график визита, находящаяся с деловым визитом в Баку, заслуженный юрист и президет Нотариальной палаты Республики Татарстан Ольга Ильинична Гришина охотно согласилась дать интервью. «Я впервые в Баку. Впечатления от столицы Азербайджана просто грандиозные. Баку не может не понравиться. Но самое главное – это люди. Редко, где можно встретить таких людей. Начиная с воспитания, добродушия, доброжелательности. Мы посетили Аллею почетного захоронения, и почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это не протокол, это - наш долг. Азербайджану есть чем гордиться», сказала в начале беседы Ольга Гришина.

- На прошлой неделе в столице Азербайджана прошел международный семинар на тему «Участие нотариуса в сделках с недвижимым имуществом: зарубежный опыт», организованный Министерством юстиции Азербайджанской Республики совместно с Федеральной нотариальной палатой России и Университетом Галле-Виттенберг Федеративной Республики Германии.

- Подобные мероприятия эффективны в плане взаимодействия нотариатов разных стран и обмена опытом в сфере нотариальной деятельности. Впечатления от семинара превзошли все наши ожидания. Скажу больше, мы не ожидали столь высокий уровень нотариата. Организацию работы с электронным нотариатом как в Азербайджане, мы не встречали ни в одном государстве. Есть, конечно, европейские страны, которые далеко продвинулись в использовании электронных технологий, но на сегодняшний день Азербайджан номер один. Это не комплимент, это факт. Мы потрясены, и я со своими коллегами до сих пор находимся под большим впечатлением. Примечательно, что все проходит под эгидой и при непосредственном участии Министерства юстиции.

На семинаре рассматривались вопросы, актуальные для стран с интенсивно развивающейся экономикой, особенно в сфере строительства. Известно, что как в России, так и в Азербайджане последние годы бурно развивался строительный сектор, построено колосальное количество жилья как в рамках проектов предпринимательства, так и различных социальных программ.

Правовое обеспечение сделок в этой сфере является одной из основных функций нотариата. Участие нотариата в сделках с недвижимым имуществом обеспечивает права договаривающихся сторон. Поэтому очень важны в этих вопросах пунктуальность, детальная запись всех условий и соответствие их нормам права. Вот почему очень важно формирование единой практики участия в сделках с недвижимостью высококвалифицированного юриста – нотариуса как гаранта прав собственности. На семинаре рассматривались именно теоретико-практические проблемы участия нотариуса в имущественных отношениях.

Помимо этого, нам предоставили возможность ознакомиться с деятельностью центра «АСАН Хидмет», где оказываются различного рода услуги. Количество людей в этих центрах показывает, насколько большую популярность они завоевали у населения.

- На сегодняшний день в Росии, в том числе и Татарстане существуют нотариальные палаты. Что вы можете сказать об организации этих палат?

- То, что нотариальная палата необходима, это бесспорно. С принятием в 1993 году «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» появилась возможность перехода государственных нотариусов на частную практику и создания принципиально новой, ранее не существовавшей некоммерческой организации – Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Федеральная нотариальная палата организует работу 84 региональных нотариальных палат, а нотариальные палаты координируют работу нотариусов на местах. Безусловно, палата является большим подспорьем государству, Министерству юстиции в организации работы нотариата. Нотариат сегодня - это весьма существенная составная часть юстиции страны, востребованное звено правовой системы государства. Он является одной из основ экономической и социальной структур государства, институтом, призванным поддерживать юридический мир и предупреждать правовые конфликты. Я думаю, что азербайджанскому нотариату будет полезен опыт Росии в организации работы палаты.

- Как вы оцениваете роль ИКТ в нотариальной сфере («Электронный нотариат»)?

- В современном мире роль средств обработки, передачи, накопления информации неизмеримо возросла. Средства информатики и вычислительной техники сейчас во многом определяют научно-технический потенциал страны, уровень развития ее народного хозяйства, образ жизни и деятельности человека.

В этой сфере нам нужно многому учиться у Азербайджана. В ходе семинара нас проинформировали о том, как в Азербайджане функционирует автоматизированная информационная система «Электронный нотариат», которая интегрирована в различные реестры и информационные системы государственных органов. Благодаря этой системе нотариусы обладают возможностью получать информацию из множества базы данных в режиме онлайн, немедленно проверить их для осуществления тех или иных нотариальных услуг, рассчитать налоги при заверении сделок, систематизировать статистические данные, имеют доступ к всякого рода архивным документам... всего и не перечислишь.

Здесь нам сообщили, что развитие информационных технологий и электронных услуг в государстве осуществлено во исполнение указов Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

Учитывая уровень развития и использования ИКТ в нотариальной сфере, мы договорились о том, что ваши специалисты будут приглашены для оказания помощи по внедрению современных методов осуществления нотариальной деятельности.

Я желаю азербайджанскому нотариату дальнейшего процветания и надеюсь на тесное сотрудничество между нашими странами по обмену опытом в сфере нотариальной деятельности.

- Спасибо за интервью.