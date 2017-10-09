Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной

Ольга Гришина: Такого высокого уровня организации работы с электронным нотариатом как в Азербайджане, мы не встречали ни в одном государстве
Нотариат возник как институт гражданского права, обеспечивающий бесспорность имущественных прав всех участников гражданского оборота. В наши дни нотариальное дело достигло большого прогресса, и человек, пришедший за помощью к нотариусу, может получить квалифицированную юридическую помощь.
Несмотря на сжатый график визита, находящаяся с деловым визитом в Баку, заслуженный юрист и президет Нотариальной палаты Республики Татарстан Ольга Ильинична Гришина охотно согласилась дать интервью. «Я впервые в Баку. Впечатления от столицы Азербайджана просто грандиозные. Баку не может не понравиться. Но самое главное – это люди. Редко, где можно встретить таких людей. Начиная с воспитания, добродушия, доброжелательности. Мы посетили Аллею почетного захоронения, и почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Это не протокол, это - наш долг. Азербайджану есть чем гордиться», сказала в начале беседы Ольга Гришина.
- На прошлой неделе в столице Азербайджана прошел международный семинар на тему «Участие нотариуса в сделках с недвижимым имуществом: зарубежный опыт», организованный Министерством юстиции Азербайджанской Республики совместно с Федеральной нотариальной палатой России и Университетом Галле-Виттенберг Федеративной Республики Германии.
- Подобные мероприятия эффективны в плане взаимодействия нотариатов разных стран и обмена опытом в сфере нотариальной деятельности. Впечатления от семинара превзошли все наши ожидания. Скажу больше, мы не ожидали столь высокий уровень нотариата. Организацию работы с электронным нотариатом как в Азербайджане, мы не встречали ни в одном государстве. Есть, конечно, европейские страны, которые далеко продвинулись в использовании электронных технологий, но на сегодняшний день Азербайджан номер один. Это не комплимент, это факт. Мы потрясены, и я со своими коллегами до сих пор находимся под большим впечатлением. Примечательно, что все проходит под эгидой и при непосредственном участии Министерства юстиции.
На семинаре рассматривались вопросы, актуальные для стран с интенсивно развивающейся экономикой, особенно в сфере строительства. Известно, что как в России, так и в Азербайджане последние годы бурно развивался строительный сектор, построено колосальное количество жилья как в рамках проектов предпринимательства, так и различных социальных программ.
Правовое обеспечение сделок в этой сфере является одной из основных функций нотариата. Участие нотариата в сделках с недвижимым имуществом обеспечивает права договаривающихся сторон. Поэтому очень важны в этих вопросах пунктуальность, детальная запись всех условий и соответствие их нормам права. Вот почему очень важно формирование единой практики участия в сделках с недвижимостью высококвалифицированного юриста – нотариуса как гаранта прав собственности. На семинаре рассматривались именно теоретико-практические проблемы участия нотариуса в имущественных отношениях.
Помимо этого, нам предоставили возможность ознакомиться с деятельностью центра «АСАН Хидмет», где оказываются различного рода услуги. Количество людей в этих центрах показывает, насколько большую популярность они завоевали у населения.
- На сегодняшний день в Росии, в том числе и Татарстане существуют нотариальные палаты. Что вы можете сказать об организации этих палат?
- То, что нотариальная палата необходима, это бесспорно. С принятием в 1993 году «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» появилась возможность перехода государственных нотариусов на частную практику и создания принципиально новой, ранее не существовавшей некоммерческой организации – Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Федеральная нотариальная палата организует работу 84 региональных нотариальных палат, а нотариальные палаты координируют работу нотариусов на местах. Безусловно, палата является большим подспорьем государству, Министерству юстиции в организации работы нотариата. Нотариат сегодня - это весьма существенная составная часть юстиции страны, востребованное звено правовой системы государства. Он является одной из основ экономической и социальной структур государства, институтом, призванным поддерживать юридический мир и предупреждать правовые конфликты. Я думаю, что азербайджанскому нотариату будет полезен опыт Росии в организации работы палаты.
- Как вы оцениваете роль ИКТ в нотариальной сфере («Электронный нотариат»)?
- В современном мире роль средств обработки, передачи, накопления информации неизмеримо возросла. Средства информатики и вычислительной техники сейчас во многом определяют научно-технический потенциал страны, уровень развития ее народного хозяйства, образ жизни и деятельности человека.
В этой сфере нам нужно многому учиться у Азербайджана. В ходе семинара нас проинформировали о том, как в Азербайджане функционирует автоматизированная информационная система «Электронный нотариат», которая интегрирована в различные реестры и информационные системы государственных органов. Благодаря этой системе нотариусы обладают возможностью получать информацию из множества базы данных в режиме онлайн, немедленно проверить их для осуществления тех или иных нотариальных услуг, рассчитать налоги при заверении сделок, систематизировать статистические данные, имеют доступ к всякого рода архивным документам... всего и не перечислишь.
Здесь нам сообщили, что развитие информационных технологий и электронных услуг в государстве осуществлено во исполнение указов Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.
Учитывая уровень развития и использования ИКТ в нотариальной сфере, мы договорились о том, что ваши специалисты будут приглашены для оказания помощи по внедрению современных методов осуществления нотариальной деятельности.
Я желаю азербайджанскому нотариату дальнейшего процветания и надеюсь на тесное сотрудничество между нашими странами по обмену опытом в сфере нотариальной деятельности.
- Спасибо за интервью.
Территориальная целостность Азербайджана не является предметом переговоров по Карабаху - Алиев
Министр обороны Азербайджана отмечает высокое качество вооружения и техники белорусского производства
ВТС Белоруссии и Азербайджана не нарушает международных соглашений - Лукашенко
Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе
Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Автобус с 44 пассажирами перевернулся на трассе в Хабаровском крае, есть пострадавший
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Россия подпишет договор о стратегическом партнерстве с Туркменией
К учению в рамках ОДКБ привлечено свыше 2,5 тыс.военнослужащих
Глава ФРБ Нью-Йорка спас Пуэрто-Рико от дефицита наличности, прислав самолет с деньгами - СМИ
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»