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ТЭК 09.10.2017 14:45

Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе


Норвежская Statoil ASA открыла на британском шельфе месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 130 млн баррелей, говорится в пресс-релизе компании.

Участок расположен у внешних границ залива Мори-Ферт в Северном море.

"Мы подтвердили наличие нефти в нефтеносных песках высокого качества с хорошими показателями резервуара, однако предстоит проделать значительную работу", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Statoil по геологоразведочным работам в Северном море Джеза Эверти.

Объемы геологоразведки в Северном море после резкого снижения цен на нефть упали до минимума с 1970-х годов, однако компании постепенно начинают возвращаться в регион.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕФТЬ, STATOIL

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]