Statoil открыла месторождение нефти с запасами 130 млн баррелей на британском шельфе

Норвежская Statoil ASA открыла на британском шельфе месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 130 млн баррелей, говорится в пресс-релизе компании.
Участок расположен у внешних границ залива Мори-Ферт в Северном море.
"Мы подтвердили наличие нефти в нефтеносных песках высокого качества с хорошими показателями резервуара, однако предстоит проделать значительную работу", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Statoil по геологоразведочным работам в Северном море Джеза Эверти.
Объемы геологоразведки в Северном море после резкого снижения цен на нефть упали до минимума с 1970-х годов, однако компании постепенно начинают возвращаться в регион.
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