Экс-глава Пентагона Ульям Перри: опасность ядерной катастрофы в современном мире возросла

В современном мире существуют риски непреднамеренного ядерного конфликта, и эти риски возрастают, заявил в понедельник на 10-й конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы бывший министр обороны США (1994 по 1997 год) Уильям Перри.

"В современном мире опасность ядерной катастрофы возрастает", - сказал У.Перри.

Одной из причин, которая способна спровоцировать ядерный конфликт, он назвал возможный сбой в Системах предупреждения о ракетном нападении, имеющихся у США и России. У.Перри напомнил, что в годы "холодной войны" было три таких инцидента - в 1979 и 1980 годах в США и в 1983 году в СССР. Тогда как американским, так и советским военным удалось справиться с ситуацией.

Он также выразил "глубокую озабоченность" существующим состоянием отношений между Россией и США. В определенной мере он возложил ответственность за ухудшение этих отношении на Вашингтон, напомнив, что в свое время он был против расширения НАТО и развертывания американской системы ПРО в Европе. В то же время он выразил озабоченность "действиями России в ядерной сфере". "Россия - единственная страна, способная нанести ущерб США. Неужели мы забыли издержки гонки вооружений в ядерной сфере?" - задался вопросом он.

По его оценке, из-за снижения цен на углеводороды "России в скором времени придется выбирать между пушками и маслом".

У.Перри назвал три новых угрозы, связанные с ядерным распространением, которых не было в годы "холодной войны". Это - ядерный терроризм, возможность региональной ядерной войны между Индией и Пакистаном, ядерный конфликт с участием Северной Кореи.

Сообщив, что скоро отметит 90 лет, У.Перри сказал: "Я пообещал внукам и правнукам, что они не будут жить под угрозой ядерного уничтожения, и я постараюсь выполнить это обещание".