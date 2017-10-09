Глава ФРБ Нью-Йорка спас Пуэрто-Рико от дефицита наличности, прислав самолет с деньгами - СМИ

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильям Дадли быстро отреагировал на просьбы банкиров Пуэрто-Рико предотвратить дефицит наличных денег после урагана "Мария" и практически сразу же направил на остров самолет с долларами, сообщает агентство Bloomberg.
Исполнительный председатель совета директоров Popular Inc. (бренды Banco Popular и Popular Community Bank) Ричард Кэррион, обратившийся к главе ФРБ Нью-Йорка за помощью, не уточнил, какая именно сумма была доставлена в банки Пуэрто-Рико.
Ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико 20 сентября, оставив остров без электричества и вернув его экономику к исключительно наличному расчету и бартеру.
"Мы думали, что наличные будут проблемой. С такими масштабами мы никогда не сталкивались", - заявил 64-летний Р.Кэррион. Его Banco Popular - крупнейший банк Пуэрто-Рико по объему депозитов.
Корпоративные клиенты направляли в банки срочные запросы о предоставлении наличных денег в связи с необходимостью выплачивать зарплаты, а банкам не хватало бронированных инкассаторских автомобилей, чтобы удовлетворить спрос.
Когда подключили генераторы и некоторые банкоматы возобновили работу, к ним выстроились многочасовые очереди.
К 9 октября энергоснабжение острова не восстановлено, 90% населения продолжают жить без электроэнергии, закрыта половина банковских отделений, около двух третей банкоматов не работают.
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