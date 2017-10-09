Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе

Азербайджанский фонд поощрения инвестиций и экспорта (Azpromo) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) организуют 19-20 октября в Баку бизнес-форум, говорится в сообщении фонда.

«В работе форума примут участие компании из стран Персидского залива, действующие в различных сферах экономики», - подчеркивается в информации.

В рамках форума на 20 октября запланированы двухсторонние встречи между азербайджанскими и арабскими компаниями.

Н.Аббасова