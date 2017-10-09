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Бизнес и законодательство 09.10.2017 15:18

Бизнес-форум Азербайджан – страны Персидского залива пройдет в Баку на следующей неделе

Азербайджанский фонд поощрения инвестиций и экспорта (Azpromo) и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) организуют 19-20 октября в Баку бизнес-форум, говорится в сообщении фонда.

«В работе форума примут участие компании из стран Персидского залива, действующие в различных сферах экономики», - подчеркивается в информации.

В рамках форума на 20 октября запланированы двухсторонние встречи между азербайджанскими и арабскими компаниями.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ФОРУМ, АНОНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]