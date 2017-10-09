Трамп вновь заявил о безрезультатности политики Вашингтона в отношении Пхеньяна за последнюю четверть века

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь раскритиковал политику Вашингтона в отношении КНДР, которой США придерживались последние 25 лет.

"Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего", - написал американский президент на своей странице в "Твиттере".

"Политическая стратегия не сработала!", - добавил он.

Ранее Д.Трамп уже выступал с подобными заявлениями. Так, в минувшую субботу Д.Трамп написал в "Твиттере", что в отношении КНДР "сработать может только одна вещь". Однако президент не уточнил, о чем именно идет речь.