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Дальнее зарубежье 09.10.2017 17:28

Трамп вновь заявил о безрезультатности политики Вашингтона в отношении Пхеньяна за последнюю четверть века

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь раскритиковал политику Вашингтона в отношении КНДР, которой США придерживались последние 25 лет.

"Наша страна ведет безуспешную политику в отношении Северной Кореи уже 25 лет, тратит миллиарды долларов и не получает ничего", - написал американский президент на своей странице в "Твиттере".

"Политическая стратегия не сработала!", - добавил он.

Ранее Д.Трамп уже выступал с подобными заявлениями. Так, в минувшую субботу Д.Трамп написал в "Твиттере", что в отношении КНДР "сработать может только одна вещь". Однако президент не уточнил, о чем именно идет речь.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]