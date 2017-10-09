Розничные цены в Великобритании вырастут, если граждане ЕС утратят право на работу в стране - BRC

Розничные цены в Великобритании неминуемо вырастут, если граждане Евросоюза лишатся права на свободу передвижения и работу в стране, прогнозируют эксперты британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC).

Граждане других стран ЕС занимают около 6% рабочих мест в розничной торговле Великобритании, и, если ритейлерам придется заменить их британскими подданными, расходы на зарплату увеличатся, что повлечет за собой рост цен, пишет Financial Times.

Вопрос о трудоустройстве граждан ЕС в Великобритании после выхода страны из Евросоюза (Brexit) является одним из наиболее болезненных в дискуссиях Лондона и Брюсселя.

"Необходимо убедиться, что в краткосрочной перспективе новая иммиграционная система Великобритании будет предоставлять доступ в страну работникам без высшего образования, чтобы розничная торговля смогла удовлетворить потребительский спрос", - говорится в докладе BRC.

Консорциум отмечает, что, хотя доля иностранных работников в розничном секторе не так высока, как в ряде других отраслей, но граждане других стран ЕС работают в критически важных сегментах: подготовка и приготовление пищи, размещение и хранение на складах, дистрибуция.