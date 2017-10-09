Инвестиции Казахстана в Киргизию могли бы быть больше, мешает неблагоприятный инвестклимат - Сагинтаев

Рост инвестиций Казахстана в Кыргызстан сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат для казахстанских предпринимателей, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

"Объем казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана составил $820 млн. Благодаря им обеспечиваются рабочими местами тысячи кыргызстанцев. В то же время, объем инвестиций мог бы быть больше, однако его рост сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат в отношении казахстанских предпринимателей", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра.

Как отметил Б.Сагинтаев, 125 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии зарегистрировано и проживает в Казахстане. "При этом они в полном объеме обеспечены социальными и медицинскими гарантиями от нашего государства", - заявил премьер.

"Благодаря позиции президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в настоящее время доля Кыргызстана при распределении поступлений от импортных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕвразЭС составляет 1,9%. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет Кыргызской Республики с момента присоединения к ЕврАзЭС", - говорится в заявлении.

Поступления в 2016 году составили $187,4 млн, что превышает показатели Киргизии до вступления в ЕАЭС более чем в три раза.

Также, в соответствии с соглашением между Республикой Казахстан и Киргизией о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, Киргизия применяет унифицированный железнодорожный тариф с 10 января 2017 года, что на восемь месяцев раньше, чем предусмотрено Договором о присоединении Киргизии. За период досрочного применения тарифа прямые потери Казахстана составили порядка $49 млн, что соответственно является выгодой для экономики Киргизии, отмечает премьер-министр Казахстана.

"Необходимо отметить, что кыргызской стороной были приняты обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕврАзЭС, которые до сих пор не исполнены. Это несет риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения, в целом. Несмотря на это, казахстанской стороной был принят комплекс мер, направленный на облегчение доступа кыргызской сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок и ее транзита через территорию Казахстана", - отмечает Б.Сагинтаев.

Значительно расширен перечень товаров, перевозимых по казахстанской территории из Кыргызстана в Россию - до 100 групп товаров, добавил он.

На казахстанские средства в рамках технической помощи в объеме $100 млн будут оснащены ветеринарные и фитосанитарно-карантинные посты, построены и оснащены карантинные и ветеринарные лаборатории, центр по регистрации и сертификации ветеринарных препаратов, заявил премьер.

Ранее в понедельник Б.Сагинтаев выступил с заявлением в связи с обвинениями президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в адрес Астаны в попытках вмешаться в президентские выборы в стране, назвав их провокационными и безответственными.