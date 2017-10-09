Бердымухамедов обозначил главные направления инвестполитики Туркменистана на предстоящие 7 лет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на Совете старейшин в понедельник обозначил главные направления инвестиционной политики страны на период 2018-2024 годы и точки роста ее промышленного комплекса, сообщают государственные СМИ республики.

По словам президента, средняя заработная плата в Туркменистане в период 2018-2024 годов будет ежегодно увеличиваться на 10%.

Также глава государства отметил, что общий объём производимой в стране электроэнергии к 2024 году будет доведён до 33 млрд кВт ч, что по сравнению с 2018 годом будет больше на 27,2%.

Г.Бердымухамедов также сообщил, что в посёлке Киянлы Балканского велаята (ранее Балканская область Туркмении) предусматривается строительство химического комплекса по производству полипропилена, поливинилхлорида, каустической соды, соляной кислоты и жидкого хлора.

В городе Гарабогаз Балканского велаята в 2018 году намечается ввести в действие карбамидный завод годовой мощностью 1 млн 155 тыс. тонн, который станет самым крупным в стране предприятием по производству карбамида.

На территории Балканского велаята также планируется нарастить мощности предприятий по производству йода, брома и продуктов из них на основе переработки йодо-бромных вод. В результате, за семь лет производство технического йода возрастёт в 2,3 раза, а в 2024 году объём экспорта этого продукта превысит 1 тыс. тонн.

В период реализации Программы будет создан Туркменбашинский международный морской порт - один из крупнейших центров транспортной инфраструктуры страны.

Кроме того, в 2022 году в городе Мары запланировано начало строительства комплекса по ежегодному производству 300 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн карбамида. Завершение строительства этого объекта предусматривается в 2026 году.

Наряду с этим, намечается освоение капиталовложений для ввода в действие в 2021 году на промышленной площадке Туркменабатского химического завода предприятия по производству 300 тыс. тонн концентрированных фосфорных удобрений в год. Данный проект направлен на обеспечение сельскохозяйственной отрасли страны этим видом удобрений.

В сопоставлении с 2018 годом объём производимых в стране минеральных удобрений в 2024 году планируется увеличить в 1,6 раза - до 3 млн 825 тыс. тонн. 74,5% этой продукции будет поставляться на внешние рынки.

В городах Атамырат Лебапского велаята и Гарабогаз Балканского велаята в 2019-2021 годах планируется построить современные аэропорты пропускной способностью 100 пассажиров в час каждый.

В 2018-2024 годы намечается направить около 1,3 млрд манатов капиталовложений для развития сферы космической деятельности. Предусматривается создание и вывод на космическую орбиту ещё одного искусственного спутника.

Кроме того, инвестиции будут направлены на развитие здравоохранения и внедрения современных технологий. Будут реализованы меры и по расширению спортивной инфраструктуры, говорится в сообщении.