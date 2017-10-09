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Дальнее зарубежье 09.10.2017 19:02

Меркель в разговоре с Рахоем поддержала территориальную целостность Испании

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем высказалась в поддержку "единства Испании", заявил в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт

"Меркель вновь заверила (испанские власти - ИФ) в своей поддержке единства Испании, и обе стороны обменялись мнением по поводу методов, с помощью которых внутренний диалог в Испании может проходить в рамках конституции страны", - приводят западные СМИ слова Ш.Зайберта.

Он также заявил, что А.Меркель не стремится выступать посредником в диалоге между центральным правительством Испании и властями Каталонии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Согласно официальным результатам голосования, "за" независимость проголосовали 90,18%, "против" - 7,83%.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ИСПАНИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]