Меркель в разговоре с Рахоем поддержала территориальную целостность Испании

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем высказалась в поддержку "единства Испании", заявил в понедельник официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт

"Меркель вновь заверила (испанские власти - ИФ) в своей поддержке единства Испании, и обе стороны обменялись мнением по поводу методов, с помощью которых внутренний диалог в Испании может проходить в рамках конституции страны", - приводят западные СМИ слова Ш.Зайберта.

Он также заявил, что А.Меркель не стремится выступать посредником в диалоге между центральным правительством Испании и властями Каталонии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Согласно официальным результатам голосования, "за" независимость проголосовали 90,18%, "против" - 7,83%.