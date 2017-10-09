Реформа казахской письменности не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка", - подчеркнул Н.Назарбаев на совещании с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу.

Слова президента приведены в сообщении его пресс-службы, распространенном в понедельник.

В ходе совещания главе государства был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

Президент отметил, что реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания.

"В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моем особом контроле", - сказал Н.Назарбаев.

При этом глава государства, подчеркнув историческую значимость процесса перехода, указал на необходимость принятия консолидированного решения по этому вопросу.

"Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступили в администрацию президента в связи переходом на латиницу. Отрадно, что и молодежь поддержала этот процесс", - сказал президент.

Н.Назарбаев обратил внимание на активное участие ведущих общественных объединений, научных кругов и широкой общественности страны в обсуждении проекта нового алфавита казахского языка.

Заслушав отчет и мнения участников встречи, президент остановился на отдельных вопросах, требующих особого внимания.

"В целом я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтен мировой опыт. Это очень важно. Вместе с тем, следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику", - сказал Н.Назарбаев.

Глава государства отметил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

Кроме этого, он указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил правительству разработать план его поэтапного введения.

В завершение президент поблагодарил всех казахстанцев, ученых и языковедов за поддержку и активное участие в реализации реформы казахского алфавита.