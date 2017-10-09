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Дальнее зарубежье 09.10.2017 19:32

Багдад намерен взять под контроль сети мобильной связи в Иракском Курдистане

Правительство Ирака намерено установить контроль над операторами мобильной связи Иракского Курдистана и перенести их штаб-квартиры в Багдад, сообщается в понедельник на сайте ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на заявление центрального правительства Ирака.

В заявлении не уточняется, о каких именно операторах идет речь.

В свою очередь западные СМИ предполагают, что речь идет о компании Korek Telecom, штаб-квартира которой расположена в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а также AsiaCell Telecom Company, базирующейся в городе Сулеймания.

СМИ уточняют, что решение центральных властей об установке контроля над операторами является частью мер, которые Багдад принимает в отношении Иракского Курдистана в ответ на прошедший в регионе референдум о независимости.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. В Багдаде в ответ заявили, что считают референдум нелегитимным.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, СВЯЗЬ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]