Багдад намерен взять под контроль сети мобильной связи в Иракском Курдистане

Правительство Ирака намерено установить контроль над операторами мобильной связи Иракского Курдистана и перенести их штаб-квартиры в Багдад, сообщается в понедельник на сайте ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на заявление центрального правительства Ирака.

В заявлении не уточняется, о каких именно операторах идет речь.

В свою очередь западные СМИ предполагают, что речь идет о компании Korek Telecom, штаб-квартира которой расположена в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а также AsiaCell Telecom Company, базирующейся в городе Сулеймания.

СМИ уточняют, что решение центральных властей об установке контроля над операторами является частью мер, которые Багдад принимает в отношении Иракского Курдистана в ответ на прошедший в регионе референдум о независимости.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. В Багдаде в ответ заявили, что считают референдум нелегитимным.