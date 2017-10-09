Багдад намерен взять под контроль сети мобильной связи в Иракском Курдистане

Правительство Ирака намерено установить контроль над операторами мобильной связи Иракского Курдистана и перенести их штаб-квартиры в Багдад, сообщается в понедельник на сайте ливанского издания "Дейли стар" со ссылкой на заявление центрального правительства Ирака.
В заявлении не уточняется, о каких именно операторах идет речь.
В свою очередь западные СМИ предполагают, что речь идет о компании Korek Telecom, штаб-квартира которой расположена в столице Иракского Курдистана Эрбиле, а также AsiaCell Telecom Company, базирующейся в городе Сулеймания.
СМИ уточняют, что решение центральных властей об установке контроля над операторами является частью мер, которые Багдад принимает в отношении Иракского Курдистана в ответ на прошедший в регионе референдум о независимости.
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" независимость проголосовали 92,73% участвовавших в голосовании избирателей. В Багдаде в ответ заявили, что считают референдум нелегитимным.
Спикер Милли Меджлиса совершит визиты в Беларусь и Россию
Азербайджан признается в мире как надежный партнер – президент Алиев
Оборонные ведомства Азербайджана и Белоруссии подписали план сотрудничества на 2018 год
В Азербайджане будет построено три крупных логистических центра – президент
Бюджет следующего года должен превысить бюджет 2017 года - президент Алиев
Азнефть в январе-сентябре добыла около 4,7 млн тонн нефти и около 3,9 млрд кубометров газа
Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 9 пострадали - МВД
В Азербайджане в ДТП с участием Mercedes и КАМАЗа погибли 3 человека - СМИ
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Команда банка ВТБ (Азербайджан) стала участником чемпионата AZFAR "Бизнес-лиги" по мини-футболу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»