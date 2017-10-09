Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-августе сократились на 7,4%, в августе выросли на 0,5%

Банковские вклады населения в Азербайджане на 1 сентября 2017 года составляют 6 млрд 895,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, на конец 2016 года вклады населения в банках составляли 7 млрд 448,7 млн манатов. Таким образом, в январе-августе 2017 года банковские вклады населения сократились на 7,4%.
При этом в августе банковские вклады населения увеличились на 34,8 млн манатов или на 0,5%.
В 2016 году банковские вклады населения в Азербайджане сократились на 21,4%.
А.Азизов
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