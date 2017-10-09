Бакинский международный аэропорт в январе-сентябре обслужил более 3,1 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в январе-августе обслужил свыше 3,1 млн. пассажиров, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

"За январь-сентябрь 2017 года бакинский аэропорт обслужил 3,1 млн пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов», - отмечается в информации.

По оценкам AZAL, за отчетный период на долю AZAL пришлось 1,9 млн пассажиров, из которых 468 тыс. человек перевезено на внутренних рейсах.

На долю иностранных авиаперевозчиков пришлось 53,9% международных перевозок пассажиров.

В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 1,9 млн. пассажиров (за отчетный период –ИФ-Аз).

В целом, на текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Н.Аббасова