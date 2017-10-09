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Дальнее зарубежье 09.10.2017 16:48

Вашингтон намерен в 2018-2019 гг. выделить на "сдерживание России" $250 млн - доклад комиссии по защите госсуверенита

США планируют потратить $250 млн на сдерживание России в ближайшие два года и начнут это делать в преддверии президентских выборов в РФ, заявляют в Совете Федерации.

"Следует напомнить, что масштабное финансирование очередного этапа "сдерживания России" должно начаться из США именно с января 2018 года. Как известно, на такого рода цели Вашингтон уже предусмотрел дополнительно в 2018-2019 годах $250 млн", - говорится в предварительном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, который будет представлен верхней палате на заседании во вторник.

Как считают члены комиссии, США, в том числе с использованием своего дипломатического и консульского присутствия в РФ, продолжают вести активную работу по сбору информации о настроениях избирателей в России, об их восприятии социально-экономической ситуации, оценках последствий экономических санкций.

"При этом целевые аудитории, фокусные группы, с которыми работают американские дипломаты и специалисты по России, в большей степени включают молодежь, студенчество, академические круги. Используется не менее широко, чем раньше, практика предоставления соответствующих грантов. Американская сторона уделяет повышенное внимание изучению обстановки в регионах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока", - говорится в докладе.

По мнению комиссии, "смысл подобных мероприятий не столько в их официально провозглашаемых целях, сколько в выстраивании политической сети, которая впоследствии могла бы поддерживать себя самостоятельно как сетевая организация за счет новых знакомств, лояльных СМИ и финансовой поддержки зарубежных фондов".

"Не исключено, что, по замыслу американских организаторов, оппозиционеры с более радикальными взглядами должны воздействовать на относительно умеренных либералов, побуждая их к более решительным действиям. Таким образом, наиболее вероятное приложение сил такого рода сетей может быть в период главного политического события ближайших лет - президентских выборов 2018 года", - говорится в документе.

Как говорится в докладе, интерес к будущей предвыборной кампании наблюдается не только в США, но и в Европе.

"Так, в сентябрьском решении Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), явно выходя за пределы своей компетенции, начал толковать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с очевидной целью оказания политического давления на РФ в преддверии президентских выборов 2018 года. Даже до объявления выборов большинство членов КМСЕ сочли возможным призвать к обеспечению регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ гражданина, являющегося фигурантом конкретного уголовного дела. Причем сам ЕСПЧ не счел указанное дело политически мотивированным", - отмечают авторы доклада.

Таким образом, по их мнению, в данном призыве КМСЕ прослеживаются признаки нарушения электорального суверенитета, вторжения в российские электоральные процедуры, попытки поставить под сомнение их итог и легитимность еще до того, как сами эти процедуры реализованы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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