Оборонные ведомства Азербайджана и Белоруссии подписали план сотрудничества на 2018 год

Министры обороны Азербайджана и Беларуси Закир Гасанов и Андрей Равков подписали в понедельник в Минске План двустороннего сотрудничества на 2018 год.
"З.Гасанов провел в Минске переговоры со своим белорусским коллегой А.Равковым. В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе, стороны отметили важность развития двусторонних отношений. В частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Министры провели широкий обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
А.Азизов
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