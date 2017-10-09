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Внешняя политика 09.10.2017 17:03

Оборонные ведомства Азербайджана и Белоруссии подписали план сотрудничества на 2018 год

Министры обороны Азербайджана и Беларуси Закир Гасанов и Андрей Равков подписали в понедельник в Минске План двустороннего сотрудничества на 2018 год.

"З.Гасанов провел в Минске переговоры со своим белорусским коллегой А.Равковым. В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе, стороны отметили важность развития двусторонних отношений. В частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного образования", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Министры провели широкий обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ОБОРОНА, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]