США сделают ошибку, отказавшись от ядерной сделки по Ирану - бывший шеф Пентагона Перри

Возможный отказ США от ядерных договоренностей с Ираном будет ошибкой, заявил бывший министр обороны США Уильям Перри.

"Ядерные договоренности по Ирану уничтожить можно, но передоговориться будет невозможно. В этом президент Трамп не прав", - сказал он в понедельник журналистам в ходе 10-й конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

В свою очередь бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс напомнил, что "выступая в ООН, Трамп говорил, что при решении этой проблемы можно было бы работать через ООН, одновременно критикуя ее".

"Ему (Трампу - ИФ) надо задуматься, что переговоры на эту тему велись годами, договор получил поддержку Совета Безопасности ООН", - сказал он.

"Президент США заявил, что он разочарован этой сделкой. Определенная поддержка в США у него имеется. Но в мире его позицию поддерживают только в Израиле", - подчеркнул Х.Бликс.

Со своей стороны У.Перри напомнил, что во второй мировой войне погибли 50 млн человек. "Само свободное употребление словосочетания "третья мировая война" вызывает отвращение, поскольку речь будет идти о конце цивилизации", - сказал он.

"Я в ужасе от высказываний президента Трампа и его риторики (по северокорейской проблеме). Она опасна сама по себе. Создаются условия, которые могут способствовать возникновению войны, а это нежелательно", - сказал У.Перри.

"Такая война будет разрушительной, прежде всего, для Корейского полуострова и Японии", - уверен он.