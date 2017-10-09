США сделают ошибку, отказавшись от ядерной сделки по Ирану - бывший шеф Пентагона Перри

Возможный отказ США от ядерных договоренностей с Ираном будет ошибкой, заявил бывший министр обороны США Уильям Перри.
"Ядерные договоренности по Ирану уничтожить можно, но передоговориться будет невозможно. В этом президент Трамп не прав", - сказал он в понедельник журналистам в ходе 10-й конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
В свою очередь бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс напомнил, что "выступая в ООН, Трамп говорил, что при решении этой проблемы можно было бы работать через ООН, одновременно критикуя ее".
"Ему (Трампу - ИФ) надо задуматься, что переговоры на эту тему велись годами, договор получил поддержку Совета Безопасности ООН", - сказал он.
"Президент США заявил, что он разочарован этой сделкой. Определенная поддержка в США у него имеется. Но в мире его позицию поддерживают только в Израиле", - подчеркнул Х.Бликс.
Со своей стороны У.Перри напомнил, что во второй мировой войне погибли 50 млн человек. "Само свободное употребление словосочетания "третья мировая война" вызывает отвращение, поскольку речь будет идти о конце цивилизации", - сказал он.
"Я в ужасе от высказываний президента Трампа и его риторики (по северокорейской проблеме). Она опасна сама по себе. Создаются условия, которые могут способствовать возникновению войны, а это нежелательно", - сказал У.Перри.
"Такая война будет разрушительной, прежде всего, для Корейского полуострова и Японии", - уверен он.
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