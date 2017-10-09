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Дальнее зарубежье 09.10.2017 19:43

США сделают ошибку, отказавшись от ядерной сделки по Ирану - бывший шеф Пентагона Перри

Возможный отказ США от ядерных договоренностей с Ираном будет ошибкой, заявил бывший министр обороны США Уильям Перри.

"Ядерные договоренности по Ирану уничтожить можно, но передоговориться будет невозможно. В этом президент Трамп не прав", - сказал он в понедельник журналистам в ходе 10-й конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

В свою очередь бывший глава МАГАТЭ Ханс Бликс напомнил, что "выступая в ООН, Трамп говорил, что при решении этой проблемы можно было бы работать через ООН, одновременно критикуя ее".

"Ему (Трампу - ИФ) надо задуматься, что переговоры на эту тему велись годами, договор получил поддержку Совета Безопасности ООН", - сказал он.

"Президент США заявил, что он разочарован этой сделкой. Определенная поддержка в США у него имеется. Но в мире его позицию поддерживают только в Израиле", - подчеркнул Х.Бликс.

Со своей стороны У.Перри напомнил, что во второй мировой войне погибли 50 млн человек. "Само свободное употребление словосочетания "третья мировая война" вызывает отвращение, поскольку речь будет идти о конце цивилизации", - сказал он.

"Я в ужасе от высказываний президента Трампа и его риторики (по северокорейской проблеме). Она опасна сама по себе. Создаются условия, которые могут способствовать возникновению войны, а это нежелательно", - сказал У.Перри.

"Такая война будет разрушительной, прежде всего, для Корейского полуострова и Японии", - уверен он.

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Тэги: США, ИРАН, АТОМ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]