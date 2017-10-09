Азербайджан признается в мире как надежный партнер – президент Алиев

Азербайджан на международной арене признается в качестве надежного и достойного партнера, заявил президент Ильхам Алиев.
«Сегодня Азербайджан известен на мировом уровне как очень надежный партнер и достойное государство», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.
По его словам, Азербайджан в текущем году усилил свои международные позиции. «Наши внешние связи многовекторны. Мы построили равные и взаимоэффективные отношения со всеми государствами. Наша внешняя политика открыта, независима», - сказал глава государства.
И.Алиев отметил, что в январе-сентябре совершил 14 зарубежных визитов. «Визиты также предусмотрены и до конца года. Каждый из них эффективен для нашего государства. Азербайджан напрямую демонстрирует свою позицию внешним союзникам. Мои выступления в рамках официальных визитов и на международных мероприятиях отражают политику Азербайджана и достигнутые нами успехи, одновременно доводя до сведения мировой общественности нагорно-карабахскую проблему», - сказал президент.
По его словам, Азербайджан в текущем году посетило более десяти глав государств и правительств. «Визиты ожидаются и до конца года. Наша внешняя политика обеспечивает наши национальные интересы, и, еще раз хочу сказать, что Азербайджан на международной арене имеет положительную репутацию, к нам относятся с большим уважением», - подчеркнул И.Алиев.
Р.Бабаев
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