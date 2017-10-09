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СНГ 09.10.2017 20:03

Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Киев и Донбасс

Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер 10-13 октября посетит Киев и восток Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), У.Мюллер во время трехдневного визита на Украину планирует встретиться с высшими должностными лицами украинского правительства, представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также с семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта в Донбассе.

Ожидается также, что У.Мюллер посетит восток Украины для ознакомления с гуманитарной ситуацией, сложившейся там.

По данным УКГВ ООН, на Украине 4 млн человек (почти 9% населения) в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]