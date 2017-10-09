Помощница генсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Киев и Донбасс

Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам - заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер 10-13 октября посетит Киев и восток Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН), У.Мюллер во время трехдневного визита на Украину планирует встретиться с высшими должностными лицами украинского правительства, представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также с семьями, которые были вынуждены переселиться из-за конфликта в Донбассе.

Ожидается также, что У.Мюллер посетит восток Украины для ознакомления с гуманитарной ситуацией, сложившейся там.

По данным УКГВ ООН, на Украине 4 млн человек (почти 9% населения) в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи.