Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

Финансы 09.10.2017 17:30

Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-августе сократились на 25%, в августе - на 4%

Кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику на 1 сентября 2017 года оцениваются 11 млрд 924,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Как сообщалось ранее, кредитные вложения банков в экономику Азербайджана на 31 декабря 2016 года составляли 15 млрд 971,2 млн манатов. Таким образом, за январь-август 2017 года кредитные вложения банков сократились на 25,3%.

При этом в августе текущего года кредитные вложения банков сократились на 484,2 млн манатов или на 3,9%.

В 2016 году кредитные вложения банков в Азербайджане в экономику сократились на 24,5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ


Похожие новости


Объем просроченных кредитов в Азербайджане по итогам января-июля превысил 14% Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-августе сократились на 22%, в августе - на 8% Объем просроченных кредитов в Азербайджане достиг 13% Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в I полугодии сократились на 16%, в июне – на 6% Объем просрочки банков в Азербайджане достиг почти 12% Кредитные вложения банков в экономику Азербайджана в январе-мае сократились на 10%, в мае – на 4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]