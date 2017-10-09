Alstom презентовала во Франции первый пассажирский локомотив, произведенный для Азербайджана

Французская компания Alstom Transportation S.A презентовала во французском Бельфоре первый пассажирский локомотив Prima M4, построенный для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), говорится в сообщении АЖД.

«Исполнительный директор Alstom Transportation S.A. по Западной и Центральной Азии Бернар Пелль в ходе презентации отметил, что Alstom впервые доставит в Азербайджан многофункциональный локомотив Prima, став, тем самым, партнером проектов, нацеленных на улучшение транзитного железнодорожного сообщения между причерноморскими и прикаспийскими странами, Ираном и Россией», - подчеркивается в сообщении.

Зампредседателя АДЖ Хиджран Валехов, свою очередь, сообщил, что согласно договору, заключенному 12 мая 2014 года между Alstom Transportation S.A. и АЖД, планируется создание 10 локомотивов Prima M4 (AZ4A).

По данным общества, данные локомотивы будут задействованы на транспортном коридоре «Восток-Запад» с характеристиками 25 кВ AC, 50 Гц, и по коридору «Север-Юг» с характеристиками - 3 кВ DC.

«Это один из самых универсальных электровозов в мире. Локомотив Prima AZ4A способен набирать скорость до 160 км/ч с пассажирами, характеризуется сниженным потреблением энергии, как и затрат на обслуживание локомотива, и повышенной эффективностью управления вагонным парком. AZ4A - это локомотив Prima M4, разработанный на основании технических требований АЖД», - подчеркивается в сообщении.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

Ассортимент продукции Prima включает в себя локомотивы, предназначенные для работ с тяжелым грузом (в основном, используются в Китае, Казахстане, Азербайджане и Индии), выполнения операций по грузовым и пассажирским перевозкам (Европа, Африка и СНГ), шунтирования и рельсовых работ (Европа). Ассортимент продукции Prima предлагает инновативные тяговые решения, включая электрические и электро-дизельные тяговые системы, а также гибридные или двухуровневые системы.

Н.Аббасова