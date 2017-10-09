России и Евросоюзу не суждено вернуться к модели стратегического партнерства, заявил постпред РФ при ЕС

Россия и Евросоюз могут выстроить новую парадигму взаимодействия, но вернутся к прежней модели не суждено, заявил постпред Росии при ЕС Владимир Чижов.
"Очевидно, нам не суждено в отношениях с ЕС вернуться к прежней модели стратегического партнерства, на поверку не выдержавшей испытания украинским кризисом", - сказал он, выступая в понедельник на деловом саммите "ЕС-Евразия-Китай" в Афинах.
В тексте выступления, распространенном постпредством РФ при ЕС в Брюсселе, выражено мнение, что ни одна из сторон и не собирается "входить в ту же реку дважды".
"Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, - подчеркнул дипломат, - выстроить новую, более устойчивую парадигму взаимодействия".
Он предположил, что важным шагом в этом направлении могло бы стать "установление контактов, а затем и поступательное сближение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей инклюзивного полицентричного миропорядка".
"Рассчитываем, что начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить, наконец, свежие и реалистичные подходы в этой сфере. И когда это произойдет, наши партнеры, как говорится, будут знать, где нас найти", - сказал в заключение постпред РФ.
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