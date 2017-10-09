Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 16° 23° 11 Окт 14° 19° 12 Окт 14° 19°

СНГ 09.10.2017 20:15

России и Евросоюзу не суждено вернуться к модели стратегического партнерства, заявил постпред РФ при ЕС

Россия и Евросоюз могут выстроить новую парадигму взаимодействия, но вернутся к прежней модели не суждено, заявил постпред Росии при ЕС Владимир Чижов.

"Очевидно, нам не суждено в отношениях с ЕС вернуться к прежней модели стратегического партнерства, на поверку не выдержавшей испытания украинским кризисом", - сказал он, выступая в понедельник на деловом саммите "ЕС-Евразия-Китай" в Афинах.

В тексте выступления, распространенном постпредством РФ при ЕС в Брюсселе, выражено мнение, что ни одна из сторон и не собирается "входить в ту же реку дважды".

"Но в наших силах, действуя в духе равноправия и взаимного учета интересов, - подчеркнул дипломат, - выстроить новую, более устойчивую парадигму взаимодействия".

Он предположил, что важным шагом в этом направлении могло бы стать "установление контактов, а затем и поступательное сближение европейского и евразийского интеграционных проектов в качестве составных частей инклюзивного полицентричного миропорядка".

"Рассчитываем, что начавшийся в Евросоюзе период интеграционных раздумий будет использован для того, чтобы наметить, наконец, свежие и реалистичные подходы в этой сфере. И когда это произойдет, наши партнеры, как говорится, будут знать, где нас найти", - сказал в заключение постпред РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕС, ОТНОШЕНИЯ, ПОСТПРЕД


Похожие новости


Официально опубликовано постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций по украинскому вопросу В ЕС надеются, что Украина прекратит ограничивать свободу прессы В ЕС считают, что закон США о санкциях против РФ учитывает интересы Евросоюза Лавров не будет обсуждать с Могерини условия отмены санкций ЕС в отношении России - МИД РФ Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2018 г Туск прогнозирует продление санкций ЕС против России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]