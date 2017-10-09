Азнефть в январе-сентябре добыла около 4,7 млн тонн нефти и около 3,9 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-сентябре 2017 года добыло 4 млн 624,8 тыс. тонн нефти и 3,87 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.
Как сообщалось, за 9 месяцев 2016 года ПО «Азнефть» было добыто 4 млн 703,7 тыс. тонн нефти и 4,2 млрд кубометров газа. Таким образом, добыча нефти объединением за отчетный период 2017 года сократилась на 1,7%, газа – на 7,9%.
С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 55 новых скважин, в результате дополнительно добыто 91 тыс. тонн нефти.
Из бездействующего фонда в действующий в январе-сентябре 2017 года возвращена 81 скважина и дополнительно добыто 42,6 тыс. тонн нефти.
Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-сентябре текущего года проведено 485 геологических мероприятий для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 211,7 тыс. тонн нефти.
В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 40,7 тыс. тонн нефти.
Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.
Н.Аббасова
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