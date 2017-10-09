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ТЭК 09.10.2017 17:56

Азнефть в январе-сентябре добыла около 4,7 млн тонн нефти и около 3,9 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-сентябре 2017 года добыло 4 млн 624,8 тыс. тонн нефти и 3,87 млрд кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2016 года ПО «Азнефть» было добыто 4 млн 703,7 тыс. тонн нефти и 4,2 млрд кубометров газа. Таким образом, добыча нефти объединением за отчетный период 2017 года сократилась на 1,7%, газа – на 7,9%.

С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 55 новых скважин, в результате дополнительно добыто 91 тыс. тонн нефти.

Из бездействующего фонда в действующий в январе-сентябре 2017 года возвращена 81 скважина и дополнительно добыто 42,6 тыс. тонн нефти.

Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-сентябре текущего года проведено 485 геологических мероприятий для увеличения добычи нефти, в результате дополнительно добыто 211,7 тыс. тонн нефти.

В рамках проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно добыто 40,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщалось, в 2017 году «Азнефть» планирует добыть 6,3 млн тонн нефти и 5,55 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗНЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]