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Социум 09.10.2017 18:01

Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в стране.

Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник.

План действий по борьбе с неформальной занятостью направлен на регулирование процесса вовлечения граждан к нормальным трудовым отношениям, обеспечению социальных прав работников, совершенствование контроля за обеспечение оплаты труда

Координатором реализации плана определена Комиссия по координации и регулированию трудовых отношений, которая раз в полгода должна отчитываться перед главой государства о выполненных мерах.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНЯТОСТЬ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]