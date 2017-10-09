Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в стране.

Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник.

План действий по борьбе с неформальной занятостью направлен на регулирование процесса вовлечения граждан к нормальным трудовым отношениям, обеспечению социальных прав работников, совершенствование контроля за обеспечение оплаты труда

Координатором реализации плана определена Комиссия по координации и регулированию трудовых отношений, которая раз в полгода должна отчитываться перед главой государства о выполненных мерах.

Р.Бабаев