Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в стране.
Соответствующее распоряжение президент подписал в понедельник.
План действий по борьбе с неформальной занятостью направлен на регулирование процесса вовлечения граждан к нормальным трудовым отношениям, обеспечению социальных прав работников, совершенствование контроля за обеспечение оплаты труда
Координатором реализации плана определена Комиссия по координации и регулированию трудовых отношений, которая раз в полгода должна отчитываться перед главой государства о выполненных мерах.
Р.Бабаев
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