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СНГ 09.10.2017 20:33

Путин встретится в Сочи с президентами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В привязке к этим двум мероприятиям целый ряд двусторонних контактов будет проведён", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в понедельник.

Он рассказал, что 10 октября В.Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и проведёт встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. 11 октября состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а 12 октября - с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ю.Ушаков отметил, что пока встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не запланирована. "Пока отдельной встречи не планируется, хотя я не исключаю какого-то контакта "на ногах", разговора по тем или иным вопросам. Может быть, она будет согласована по ходу", - сказал помощник президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СНГ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]