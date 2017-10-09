Путин встретится в Сочи с президентами Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Казахстана - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в Сочи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В привязке к этим двум мероприятиям целый ряд двусторонних контактов будет проведён", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в понедельник.

Он рассказал, что 10 октября В.Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и проведёт встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. 11 октября состоится встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а 12 октября - с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ю.Ушаков отметил, что пока встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не запланирована. "Пока отдельной встречи не планируется, хотя я не исключаю какого-то контакта "на ногах", разговора по тем или иным вопросам. Может быть, она будет согласована по ходу", - сказал помощник президента.