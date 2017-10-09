В Киеве не исключают захвата двух украинских пограничников Россией

Задержание российской стороной двух украинских пограничников могло быть произведено силой, заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"По оперативной информации, в РФ против украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: о незаконном пересечении границы и злостном неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Решение суда - содержание два месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - написал О.Слободян в понедельник в Facebook.

Он также заявил, что на украинских пограничников оказывается психологическое давление. "Не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе", - написал О.Слободян.

"Еще одно доказательство в пользу этой версии: во время обзора линии границы, в месте вероятной "встречи" наших пограничников были выявлены следы расположения двух групп, которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - добавил О.Слободян.

3 октября два сотрудника Госпогранслужбы Украины пропали в Сумской области недалеко от границы с РФ. Позднее российская сторона официально подтвердила задержание двух украинских пограничников. Украинский консул получил отказ в разговоре с задержанными в связи с тем, что не были установлены их личности.

Затем российская сторона согласилась на встречу для обсуждения судьбы задержанных пограничников. "Погранично-представительская встреча... завершилась ничем. Российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что не уполномочен отвечать на вопрос, и только вручил российскую версию протокола о встрече. Документ формально сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону. Украинские пограничники в письменном виде выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией", - написал О.Слободян в Facebook по итогам встречи.

"Государственная пограничная служба совместно с МИД будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских пограничников", - заявил помощник главы Госпогранслужбы.