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Дальнее зарубежье 09.10.2017 21:02

Британский профсоюз пилотов просит власти провести тщательное расследование краха Monarch Airlines

Ассоциация пилотов британских авиалиний (BALPA) обратилась к британскому правительству с просьбой провести тщательное расследований причин краха бюджетной авиакомпании Monarch Airlines, которая в начале октября была помещена под внешнее управление.

"Транспортному комитету Палаты представителей (британского парламента - ИФ) следует в экстренном порядке расследовать все обстоятельства и обнародовать результаты", - говорится в пресс-релизе BALPA.

В Monarch работали около 400 пилотов - членов профсоюзной ассоциации, пишет Financial Times.

В частности, они пытаются получить ответ на вопрос, насколько необходимым было заявление о несостоятельности Monarch Airlines, опубликованное компанией 2 октября. Кроме того, пилоты призывают проверить сообщения, что Boeing вливала капитал в Monarch с октября 2016 года по март 2017 года.

"В 2014 году пилоты Monarch пошли на огромные жертвы с точки зрения зарплат и пенсий, чтобы помочь в восстановлении компании, и теперь выяснилось, что все было напрасно", - отмечает BALPA.

Крах Monarch Airlines является самым масштабным в истории британской авиации.

Ранее британский профсоюз Unite подал иск от имени более чем 1,8 тыс. уволенных сотрудников Monarch, сообщает The Guardian. Особое возмущение членов профсоюза вызвал тот факт, что их заставили позвонить на платную линию, чтобы выслушать сообщение об увольнении. Стоимость вызова доходила до 40 фунтов стерлингов.

KPMG, назначенная внешним управляющим Monarch, уволила 1858 сотрудников авиакомпании в прошлый понедельник, нарушив требования британского законодательства об уведомлении за 45 дней в таких случаях.

Monarсh была пятой по величине авиакомпанией Великобритании и выполняла рейсы из пяти британских аэропортов в 40 городов мира, основным направлением являлась Испания. Ее штат насчитывал около 2,1 тыс. человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАПЕРЕВОЗЧИК, КРАХ


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