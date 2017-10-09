Грузия и Россия могут в середине ноября определить сроки имплементации соглашения о таможенном мониторинге

Очередная встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина планируется в середине ноября в Праге.

"О точном дне встречи пока не договаривались, хотя, диалог, наверное, состоится в середине ноября", - сказал З.Абашидзе в интервью грузинской ежедневной газете "Резонанси" в понедельник.

По его словам, на этой встрече предусматривается договориться о конкретной дате оформления совместных контрактов с нейтральной швейцарской компанией по имплементации соглашения 2011 года о мониторинге грузов на грузино-российской границе.

"На последней нашей (с российской стороной - ИФ) встрече 7 июля мы заявили, что в ближайшее время должны согласовать приемлемую для всех дату, во время которой должны быть оформлены эти контракты", - напомнил З. Абашидзе. Он отметил, что в связи с этим обратились к швейцарским коллегам с просьбой помочь в выборе этой даты и соглашении.

"После этого будет создана совместная грузино-российско-швейцарская рабочая группа, и все вопросы будут рассматриваться там - начнется этап имплементации соглашения. Надеюсь, российская сторона не изменит эту драматургию, и о чем мы договаривались, сделаем", - заявил спецпредставитель грузинского премьера.

При этом он отметил, что на предстоящей встрече с российским коллегой будут обсуждены и другие вопросы, предусматриваемые мандатом данного формата, который охватывает в основном торгово-экономическую тематику.

"Это очень большие сферы - торговля, бизнес, туризм и другие. Здесь всегда есть вопросы для рассмотрения, тем более, что у нас (Грузии и России - ИФ) нет полноценных посольств. Поэтому в период после каждой встречи накапливаются темы для обсуждения. Так будет и на этот раз", - заявил З. Абашидзе.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.