Спикер Милли Меджлиса совершит визиты в Беларусь и Россию

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов совершит на днях визиты в Беларусь и Россию, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.
«Возглавляемая спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым делегация посетит 10-13 октября с официальным визитом Беларусь», - говорится в сообщении.
В рамках визита О.Асадов проведет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Андреем Кобяковым, председателем Национального собрания Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.
«На встречах будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью, состоится обмен мнениями по перспективам развития и углубления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной областях», - сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.
Делегация побывает на Минском тракторном заводе и торговом дома Беларусь-Азербайджан.
Из Минска О.Асадов отправится 13 октября в Санкт-Петербург для участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза Межпарламентской Ассамблеи стран–членов СНГ.
Спикер Милли Меджлиса выступит на мероприятии и проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций-участниц Ассамблеи.
Р.Бабаев
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