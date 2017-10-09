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Внешняя политика 09.10.2017 18:52

Спикер Милли Меджлиса совершит визиты в Беларусь и Россию

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Октай Асадов совершит на днях визиты в Беларусь и Россию, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

«Возглавляемая спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым делегация посетит 10-13 октября с официальным визитом Беларусь», - говорится в сообщении.

В рамках визита О.Асадов проведет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Андреем Кобяковым, председателем Национального собрания Михаилом Мясниковичем и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

«На встречах будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью, состоится обмен мнениями по перспективам развития и углубления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной областях», - сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Делегация побывает на Минском тракторном заводе и торговом дома Беларусь-Азербайджан.

Из Минска О.Асадов отправится 13 октября в Санкт-Петербург для участия в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза Межпарламентской Ассамблеи стран–членов СНГ.

Спикер Милли Меджлиса выступит на мероприятии и проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций-участниц Ассамблеи.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, СПИКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]