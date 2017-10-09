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СНГ 09.10.2017 21:30

В парламент Украины внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

В Верховной Раде Украины в понедельник зарегистрирован законопроект о временном ограничении права украинских граждан на выезд в РФ.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициаторами законопроекта №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" выступили народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный, член политсовета партии "Укроп" Андрей Денисенко.

Законопроект в настоящее время передан на рассмотрение руководству парламента.

Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ПОЕЗДКИ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]