В парламент Украины внесен законопроект об ограничении поездок украинцев в РФ

В Верховной Раде Украины в понедельник зарегистрирован законопроект о временном ограничении права украинских граждан на выезд в РФ.
Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, инициаторами законопроекта №7187 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в государство-агрессор)" выступили народные депутаты фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный, член политсовета партии "Укроп" Андрей Денисенко.
Законопроект в настоящее время передан на рассмотрение руководству парламента.
Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
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