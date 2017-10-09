Бюджет следующего года должен превысить бюджет 2017 года - президент Алиев

Государственный бюджет 2018 года должен быть больше бюджета 2017 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Бюджет следующего года должен превышать бюджет этого года. Для этого имеются все возможности», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

«Ожидаются первичные предложения по Государственной инвестиционной программе следующего года. Необходимо предусмотреть достаточно средств на следующий год с тем, чтобы были реализованы и инфраструктурные проекты, и стоящие перед государством задачи. Поэтому считаю, что инвестиционная программа следующего года должна быть утверждена в конце текущего», - отметил президент.

И.Алиев подчеркнул, что за оставшиеся до конца года менее трех месяцев должны найти свое решение все вопросы, предусмотренные в Государственной инвестиционной программе.

«В текущем году Государственная инвестиционная программа обеспечивается на должном уровне, предусмотрен достаточный объем инвестиций», - сказал он.

Президент отметил отсутствие проблем, связанных с финансовыми вопросами.

«Мы имеем хорошие показатели бюджета, он полностью исполняется. Поэтому, конечно, инвестиционная программа будет обеспечена. Я в этом ничуть не сомневаюсь», - отметил И.Алиев.

Р.Бабаев