Бюджет следующего года должен превысить бюджет 2017 года - президент Алиев

Государственный бюджет 2018 года должен быть больше бюджета 2017 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Бюджет следующего года должен превышать бюджет этого года. Для этого имеются все возможности», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
«Ожидаются первичные предложения по Государственной инвестиционной программе следующего года. Необходимо предусмотреть достаточно средств на следующий год с тем, чтобы были реализованы и инфраструктурные проекты, и стоящие перед государством задачи. Поэтому считаю, что инвестиционная программа следующего года должна быть утверждена в конце текущего», - отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что за оставшиеся до конца года менее трех месяцев должны найти свое решение все вопросы, предусмотренные в Государственной инвестиционной программе.
«В текущем году Государственная инвестиционная программа обеспечивается на должном уровне, предусмотрен достаточный объем инвестиций», - сказал он.
Президент отметил отсутствие проблем, связанных с финансовыми вопросами.
«Мы имеем хорошие показатели бюджета, он полностью исполняется. Поэтому, конечно, инвестиционная программа будет обеспечена. Я в этом ничуть не сомневаюсь», - отметил И.Алиев.
Р.Бабаев
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