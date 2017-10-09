Восемь ковроткацких фабрики будут сданы в эксплуатацию в Азербайджане до конца года – президент Алиев

Десять новых ковроткацких фабрик предусмотрено к сдаче в эксплуатацию в 2017 году в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.
«В этом году к сдаче в эксплуатацию предусмотрено десять ковроткацких фабрик. Две из них открылись с моим участием, остальные восемь должны открыться до конца года», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.
По его словам, еще около десяти ковроткацких фабрик будут сданы в эксплуатацию в регионах страны в 2018 году.
«Ковроткачество является нашим национальным искусством, выпускающей продукцию, востребованную на зарубежных рынках, сферой, способной принести валюту в страну, снижающей безработицу, особенно среди женщин», - сказал И.Алиев.
Президент отметил большой потенциал ковроткачества.
По его словам, в различных регионах Азербайджана откроются пункты приема шерсти.
«В Сумгайыте предусмотрено строительство прядильно-красильной фабрики. Надеюсь, что она откроется в следующем году, что приведет к ликвидации нашей зависимости от импорта красителей и ниток. Конечно, затем мы должны обеспечить выход нашей продукции на зарубежные рынки», - сказал И.Алиев.
Р.Бабаев
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