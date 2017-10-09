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Социум 09.10.2017 20:50

Восемь ковроткацких фабрики будут сданы в эксплуатацию в Азербайджане до конца года – президент Алиев

Десять новых ковроткацких фабрик предусмотрено к сдаче в эксплуатацию в 2017 году в Азербайджане, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

«В этом году к сдаче в эксплуатацию предусмотрено десять ковроткацких фабрик. Две из них открылись с моим участием, остальные восемь должны открыться до конца года», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития Азербайджана в январе-сентябре.

По его словам, еще около десяти ковроткацких фабрик будут сданы в эксплуатацию в регионах страны в 2018 году.

«Ковроткачество является нашим национальным искусством, выпускающей продукцию, востребованную на зарубежных рынках, сферой, способной принести валюту в страну, снижающей безработицу, особенно среди женщин», - сказал И.Алиев.

Президент отметил большой потенциал ковроткачества.

По его словам, в различных регионах Азербайджана откроются пункты приема шерсти.

«В Сумгайыте предусмотрено строительство прядильно-красильной фабрики. Надеюсь, что она откроется в следующем году, что приведет к ликвидации нашей зависимости от импорта красителей и ниток. Конечно, затем мы должны обеспечить выход нашей продукции на зарубежные рынки», - сказал И.Алиев.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОВРОТКАЧЕСТВО, ФАБРИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]