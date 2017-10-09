Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 16° 23° 12 Окт 14° 19° 13 Окт 14° 19°

Внешняя политика 09.10.2017 21:13

Новое соглашение о стратегическом партнерстве создаст важные рамки для всесторонних связей между Баку и ЕС - Мамедъяров

Проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом создает важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и ЕС, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

«Новое соглашение охватывает политическую, экономическую, торговую, транспортную, энергетическую, гуманитарную и другие сферы и создаст важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече с заместителем генерального секретаря ЕС Жаном-Кристофом Беллардом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СОГЛАШЕНИЕ, ПАРТНЕРСТВО


Похожие новости


Азербайджан и ЕС в конце сентября продолжат в Брюсселе переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве Азербайджан до конца 2017 года не подпишет с ЕС новое соглашение о стратегическом партнерстве, заявляют в Баку Баку и Брюссель рассчитывают осенью завершить согласование нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана Баку подтверждает скорое начало переговоров с Евросоюзом для подписания нового соглашения о сотрудничестве Россия призывает ЕС заключить соглашение о газовых инфраструктурных проектах

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]