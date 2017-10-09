Новое соглашение о стратегическом партнерстве создаст важные рамки для всесторонних связей между Баку и ЕС - Мамедъяров

Проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом создает важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и ЕС, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

«Новое соглашение охватывает политическую, экономическую, торговую, транспортную, энергетическую, гуманитарную и другие сферы и создаст важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече с заместителем генерального секретаря ЕС Жаном-Кристофом Беллардом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Р.Бабаев