Новое соглашение о стратегическом партнерстве создаст важные рамки для всесторонних связей между Баку и ЕС - Мамедъяров

Проект нового соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и Европейским Союзом создает важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и ЕС, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.
«Новое соглашение охватывает политическую, экономическую, торговую, транспортную, энергетическую, гуманитарную и другие сферы и создаст важные рамки для всестороннего развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече с заместителем генерального секретаря ЕС Жаном-Кристофом Беллардом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.
Р.Бабаев
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