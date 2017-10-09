Эрдоган заявляет о непризнании Турцией присоединении Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединение Крыма к России.

"Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - сказал турецкий лидер в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга в понедельник в Киеве.

По его словам, Турция продолжит следить за состоянием крымскотатарского народа и поддерживает этот вопрос в международной повестке дня.

"Мы продолжим координировать усилия с Украиной по этому вопросу", - добавил Р.Т.Эрдоган.