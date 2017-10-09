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Регион 09.10.2017 21:45

Эрдоган заявляет о непризнании Турцией присоединении Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает присоединение Крыма к России.

"Я еще раз заверил господина Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность. Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - сказал турецкий лидер в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга в понедельник в Киеве.

По его словам, Турция продолжит следить за состоянием крымскотатарского народа и поддерживает этот вопрос в международной повестке дня.

"Мы продолжим координировать усилия с Украиной по этому вопросу", - добавил Р.Т.Эрдоган.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, КРЫМ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]