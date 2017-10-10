Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-августе сократились на 11%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 1 сентября 2017 года составляют 6 млрд 428,3 млн манатов, что на 11% меньше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в августе внешние обязательства банков сократились на 6,7% или на 462,7 млн манатов.

По данным Центробанка, на 1 сентября 2017 года суммарные иностранные активы азербайджанских банков составляют 3 млрд 949,8 млн манатов, что на 15,4% больше показателя на конец 2016 года. За август их объем сократился на 0,4% или на 15,4 млн манатов.

В 2016 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеет 31 банк.

А.Азизов