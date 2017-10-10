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Финансы 10.10.2017 09:05

Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-августе сократились на 11%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 1 сентября 2017 года составляют 6 млрд 428,3 млн манатов, что на 11% меньше показателя на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в августе внешние обязательства банков сократились на 6,7% или на 462,7 млн манатов.

По данным Центробанка, на 1 сентября 2017 года суммарные иностранные активы азербайджанских банков составляют 3 млрд 949,8 млн манатов, что на 15,4% больше показателя на конец 2016 года. За август их объем сократился на 0,4% или на 15,4 млн манатов.

В 2016 году внешние обязательства банков в Азербайджане сократились на 12%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане лицензию на деятельность имеет 31 банк.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ВНЕШНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]