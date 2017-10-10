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Регион 10.10.2017 09:17

Посол США в Турции заявил, что решение вопроса о выдаче американских виз гражданам Турции зависит от переговоров между двумя правительствами

Посол США в Турции Джон Басс выразил надежду на то, что приостановка выдачи американских виз гражданам Турции не продлится долго, однако заявил, что решение данного вопроса будет зависеть от переговоров между двумя правительствами.

"Нынешняя приостановка услуг не является визовым запретом для турецких граждан. Это приостановка для рассмотрения нами новой процедуры подачи на визу. Если у вас есть действующая виза, вы все еще можете путешествовать в Соединенные Штаты. Если вы хотите подать заявление на получение визы в другом американском посольстве или консульстве за пределами Турции, вы можете спокойно это сделать", - приводит его слова сайт американского посольства в Турции.

По словам Дж.Басса, "это не было решение, которое США приняли с легкостью". "Это решение мы приняли с большим сожалением", - отметил он, добавив, что Соединенные Штаты понимают, что "приостановка визовых услуг принесет неудобство людям".

"Мы надеемся, что это не продлится долго, но в то же время мы не можем предсказать, сколько времени потребуется для рассмотрения этого вопроса. Продолжительность (рассмотрения этого вопроса - ИФ) будет предметом наших текущих дискуссий между двумя правительствами о причинах задержания наших местных сотрудников и приверженности правительства Турции защите наших объектов и нашего персонала на территории Турции", - сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с решением США прекратить выдачу виз турецким гражданам, предупредив о том, что будут приняты ответные меры.

"Это решение, которое вызывает сожаление. Мы опечалены тем, что посольство (США) в Анкаре приняло такое решение, и применяет его... Мы обязательно немедленно по принципу взаимности обнародуем похожий текст. Он будет применен к ним Турецкой республикой", - сказал президент Турции журналистам в понедельник в Киеве.

Р.Т.Эрдоган также отметил, что сотрудники МИД Турции пытались связаться с американскими партнерами для разрешения данной ситуации.

Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим за океаном исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.

Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.

После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.

Аналогичные шаги были немедленно предприняты турецкой стороной.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ПОСОЛ, ВИЗЫ


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