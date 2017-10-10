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Дальнее зарубежье 10.10.2017 09:19

Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии - власти

В результате лесных пожаров, охвативших несколько округов американского штата Калифорния, погибли, по поступающим сведениям, не менее 10 человек, сообщили местные власти.

По их информации, есть также пропавшие без вести и пострадавшие.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, во избежание жертв среди населения власти вынуждены эвакуировать людей из опасных районов. Свои дома уже покинули около 20 тыс. человек, уничтожено, по предварительным подсчетам, 1,5 домов и строений.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауном введен режим чрезвычайного положения в ряде округов штата.

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Тэги: США, ШТАТ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]